Nisan ayı enflasyon oranları hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştirliyor. Nisan ayı enflasyon oranı 2020 ne zaman açıklanacak? Nisan enflasyon beklentisi ne? gibi soruların yanıtları da tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Mayıs'ta açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. İşte tüm merak edilenler..

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Nisan ayı enflasyon oranı 4 Mayıs'ta saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

NİSAN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?



AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Mayıs'ta açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,72 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,17, en yüksek yüzde 1,4 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre, bir önceki ay yüzde 11,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,79'a düşeceği hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 9,03 olurken, tahminler yüzde 7,10-10,50 aralığında yer aldı.