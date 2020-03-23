Nefes aldıracak adımlar devrede

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ başvurularının bugünden itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu. Bakan Selçuk, koronavirüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebileceklerini bildirdi. Başvurularla ilgili açıklamanın iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Selçuk “İŞKUR yönetimi süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldı. Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek” diye konuştu.

ASGARİ 1752 LİRA



Selçuk ayrıca, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında İŞKUR internet sitesinden detaylı duyurunun yapılacağını belirtti. İşyerinin geçici olarak kapanması nedeniyle sigortalılara çalışamadıkları dönem için kısa çalışma ödeneği sağlanıyor. Kısa çalışma ödeneği asgari ücretli için 1752 TL olarak uygulanıyor.

İCRA VE İFLAS TAKİPLERİ DURDU



Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri durduruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu. Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.

UÇAKTA KDV İNDİRİMİ 1 NİSAN’DA YÜRÜRLÜKTE



Havayolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1’e indirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30 Haziran’a kadar yüzde 1 KDV uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart’ta düzenlediği basın toplantısında, virüs salgını kapsamında alınan önlemleri duyururken ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinde iç havayolu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e indirileceğini açıklamıştı. Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.