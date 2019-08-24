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Müze ve ören yeri çalışanları için 'zimmet tazminatı' yolda

Müze ve ören yeri çalışanları için 'zimmet tazminatı' yolda

Müze, kütüphane, ören yerlerinde çalışan, üzerlerine tarihi eser zimmetli personele ek ödeme geliyor. Kültür Memur-Sen, konuyla ilgili talebi Kültür Bakanlığı’na iletti.

Doruk Çakar

Müze ve ören yeri çalışanlarına ‘zimmet tazminatı’ geliyor. Bu kurumlarda çalışan ve üzerlerinde kıymetli antik, tarihi eser zimmeti bulunan çalışanlara, ‘eser zimmet tazminatı’ adıyla ödeme yapılması bekleniyor. Çok sayıda tarihi ve antik eseri bünyesinde barındıran müzelerde görevli personele, ‘eser zimmet tazminatı’ ödenmesi gündemde

TALEPLER BAKANLIKTA

Kültür Memur-Sen, konuyla ilgili taleplerini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletti. Personele aylık olarak eser zimmet tazminatı ödenmesi konusu, sendikanın toplu sözleşme talepleri arasında da yer aldı. Sendikanın talebinde, kütüphane, müze, ören yeri vb yerlerde çalışanlardan üzerinde antik, tarihi eser ve nadir eser zimmeti bulunan personele tazminat ödenmesi gerektiği belirtildi. 

Görüşmeler sonucu netleşecek

SENDİKANIN talebinde bu konuda kamu kurum ve kuruluşları nezdinde çalışma yapılması gerektiğine de dikkat çekildi. Eser zimmet tazminatlarının ödenmesinin kabul edilmesi durumunda hangi şartlar altında ilgili personele ne kadar ödeme yapılacağı da Bakanlık ve sendika arasında yapılacak görüşmeler sonucu netlik kazanacak.

 

 

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