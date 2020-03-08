Murat Erkan:Zamanlama harika! Pozitif değil, çok pozitifim

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Koronavirüs, ticari savaşlar, içe kapanan ekonomiler… Dünyanın gidişatına bakınca karamsar olmak için fazlasıyla sebep var. Başka bir bakış açısıyla sancılı dönüşüm dönemleri aynı zamanda çok da fazla fırsat barındırıyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’a göre, yeni bir dünya düzeni kurulurken, Türkiye’nin kendine ‘iyi bir köşe’ kapması için zamanlama harika. Erkan, “Korona gibi, deprem gibi sınırlarımıza komşu bir savaş gibi negatif gelişmeler bizi elbette etkiliyor. Ama ne olursa olsun ben çok pozitifim. Pozitif değil, çok pozitifim” diyor.

Tam da geçen yıl bu zamanlar Turkcell’de CEO koltuğuna oturdunuz. Bu 1 yılı değerlendirir misiniz?

Bence bu işin 3 türlü değerlendirmesi var. Bunlardan birincisi finansal değerendirme. Finansal sonuçlarımıza baktığınızda Turkcell 2019’da yüzde 18.1 büyüdü. Karlılık anlamında da EBİTDA’yı yüzde 18.6 büyüttük. Net kara gelirsek; bir önceki yıla göre yüzde 61 yukarıdayız. 3.2 milyar net kar açıkladık. Dolayısıyla finansal tarafta iyi bir sonucumuz var. Operasyonel tarafa batığımızda 1.5 milyon yeni faturalı müşterimiz var. Toplam 36 milyon abonemiz var. Ama en kritik nokta, kasım ayında biz bize yatırım yapan analistleri, yatırımcıları topladık. Onlara orta vadede nasıl bir Turkcell göreceklerini anlattık. Ayakları yere basan ve içi dolu bir strateji ortaya koyduk. Onlar da bu tablodan etkilendi.

Nasıl bir Turkcell portresi çizdiniz yatırımcılara?

‘Biz sadece bir telekom operatörü değiliz’ dedik ve 3 tane çok önemli işimizi anlattık. Bunlardan birincisi dijital servisler. İkincisi dijital iş çözümleri, üçüncüsü de bizim tekfin dediğimiz fintek. Biz bu 3 alanı değişen dünyada mutlaka girilmesi gereken işler olarak görüyoruz. Finans sistemlerinde müthiş bir değişim var. Ödeme sistemlerinde mobil teknolojiler hatta alternatif teknolojiler hayatımıza giriyor. Artık kimse banka şubesinden içeri girmeyecek. Klasik anlamda bankacılık, finans kalmayacak Eğer fintekte doğru pozisyonu alırsak biz burada milyarlarca liralık işlemi kendi üzerimize alabiliriz. Bu dönüşümü yakalamak lazım. Hiç şüphem yok biz Turkcell olarak bu 3 konuda da dönüşümü yakalayacağız.

Türkiye’ye ilişkin beklentileriniz nasıl… 2020 ve sonrasına nasıl bakıyorsunuz?

Dünyada enteresan bir dönüşüm dönemindeyiz. Ülkelerin ticari rekabetleri, ticaret savaşına dönüşmüş durumda. Bizim burada Türkiye olarak iyi pozisyon almamız lazım. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. İşe ve sisteme bakış değişiyor. Biz de bu yapının içinde kendimize iyi bir köşeyi kapmamız gerekiyor. İyi olan taraf şu; bizim nüfusumuz genç, çalışkanız, dinamiğiz, girişimciyiz. Türkiye açısından ben yukarı doru çıkacağını düşünüyorum. Tabii korona gibi, deprem gibi sınırlarımızda bir savaş gibi şeyler elbette bizi etkiliyor. Ama ne olursa olsun ben çok pozitifim. Pozitif değil, çok pozitifim.

GLOBALLEŞME LOKALLEŞMEYE EVRİLİYOR



Dünyayı etkisi altına alan bir virüsle karşı karşıyasınız. En son sizin de yönetim kurulunda olduğunuz GSMA fuarı iptal oldu. Corona teknolojide de dinamikleri değiştirir mi?

GSMA çok büyük bir fuar, katılımcıların da yüzde 30-35’i de Çin’den geliyor. Biz yönetim kurulunda hemen her gün bunu konuştuk. Risk almamayı tercih ettik. Ne kadar doğru yaptığımız da ortaya çıktı. Çünkü İspanya’da da vakalar var. Bu kolay bir süreç değil. İnsanlık bugüne kadar çok virüs gördü. İnşallah kısa sürede atlatırız. Teknoloji işinin üretiminin büyük bir bölümü Çin’de yapılıyor. Apple Corono’dan dolayı yeni modelinin gecikeceğini anons etti. Bizim altyapımızın yüzde 40’ı da Çin’den gelen ürünlerden. Bence yakında çözüm bulunacak. Aksi takdirde sektör ciddi anlamda etkilenir. Diğer yandan her kriz bir fırsattır. Bizde de yerlileşme konusunda ciddi motivasyon var.

ÇORLU’DA YERLİLİK YÜZDE 70 OLACAK

Turkcell’de yerlilik oranı nasıl?

Yüzde 23’lerde ama artıyor. Yakında Çorlu Veri Merkezi’mizi açıyoruz. Orada yüzde 70’lerde olacak. Dünyada ticari savaşların sonucu olarak globalleşme lokalleşmeye doğru evriliyor. Yerlilik önemli bir avantaj. Biz de bu konuda hızlanmalıyız. Verilerin korunmasının önemine de dikkat çekmek lazım.

HERKES KİŞİSEL VERİSİNİ MALINI KORUR GİBİ KORUMALI



Facebook olayından sonra kişisel veriler konusunda dünya çapında tedirginlikler oluştu. Türkiye’de ne kadar güvendeyiz?

Tüketici Turkcell’e güveniyor. Ama verilerin nerde olduğu da önemli. İnsanlar verilerini, mal varlıklarını korur gibi korumalı. Baklavadan bahsettiğimde Instagram’a baklava reklamı geliyorsa, bu tesadüf olamaz.

DOĞRU ZAMANDAYIZ HEYECANLIYIZ!



5G için tarih vermek mümkün mü?

Fiber pahalı bir yatırım. Burada bir ülke stratejisi gerek. Nasıl Türkiye’nin Otomobili için 5 babayiğit bir araya geldiyse Türkiye’nin altyapısı için de bu yapılabilir. Hatta aynı şeyi başka sektörlerde de yapmalı. Çünkü Türkiye’nin dünyadaki bu değişimlerde yerini alması için zamanlama harika. Doğru zamandayız. Biz çok heyecanlıyız.

YAPAY ZEKA İSKENDERİ TANIYACAK



‘Simit alırken karekodu okutacağız’ demiştiniz. Başka nasıl değişimler olacak ödeme sistemlerinde?

Türkiye’de ödemelerin yüzde 60’ı nakit yapılıyor. Bu artacak. Biz ofisin restoranında yapay zekayla ödemeyi hayata geçirdik. Yapay zeka yüzünüzü tanıyor, kartınızdan parayı çekiyor. Şimdilik, iskender 1 mi, 1.5 mu anlayamıyor. Yakında onu da tanıyacak.