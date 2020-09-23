Motorine 11 kuruş indirim geliyor

Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 11 kuruş indirim bekleniyor.

NTV'de yer alan habere göre, motorinin litre fiyatında perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.