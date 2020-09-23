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23 Eylül 2020 Çarşamba 10:13 | Son Güncelleme:

Motorine 11 kuruş indirim geliyor

Motorine 11 kuruş indirim geliyor

Benzinin litre fiyatına gelen 19 kuruş indirimin ardından bir indirim de motorine geliyor. Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 11 kuruş indirim bekleniyor.

Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 11 kuruş indirim bekleniyor.

NTV'de yer alan habere göre, motorinin litre fiyatında perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.

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