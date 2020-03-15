MKEK'ten filtreli maske hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, maske fiyatlarındaki oynaklığın arz talep dengesizliğinden kaynaklanmadığını söyledi. Varank, “Maskede yeterince arz fazlası var ama birtakım fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) da özellikle filtreli maskelerde piyasaya çıkabilir. Bunun hazırlıklarını yapıyorlar. Şu anda Türkiye’de bir ihtiyaç olmasa bile dünyada büyük bir talep var. MKEK’in oyuncu olarak piyasaya çıkması yurtdışında potansiyellerini ortaya çıkarabilecektir” dedi. Varank, MKEK Maksam Makine ve Maske Fabrikası’nı ziyaret etti. Varank, şunları söyledi:

2 MİLYONA ÇIKABİLİR



“N95, N99 dediğimiz özellikle sağlık personellerinin kullandığı üst koruma sağlayan maskeler de ülkemizde üretiliyor.” Varank, tek kullanımlık maske üretim kapasitesinin günlük 2 milyona çıkabileceğini bildirdi.

TÜBİTAK DA YERLİ ÜRETİME HAZIRLANIYOR



N95 ve N99 maskelerinin filtrelerinin yurtdışında üretilip Türkiye’ye getirildiğini anlatan Varank, “TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bunları hızlı bir şekilde yerlileştirmek üzere proje başlattı. N95 ve N99 maskelerinin filtrelerini de yerli olarak üretmeyi başarabileceğiz” diye konuştu. Bakan Varank, maske konusunda endişe edilmemesi gerektiğini de ifade etti.





