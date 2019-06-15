Mevsimlik tarım işçisi yeni 'gurbet mesaisi'ne başladı

Fındıktan ayçiçeğine, soğandan pamuğa Anadolu’nun dört bir yanında ürün toplayan tarım işçilerini, evlerinden yüzlerce kilometre uzağa taşıyan 'gurbet mesaisi' başladı. Nisandan itibaren memleketlerinden ayrılan işçiler, kendi kurdukları derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor.

Daha rahat şartlarda

İşçiler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortaklığında, Ankara Polatlı Sarıoba'da kurulan, elektriği, suyu, mutfağı, okulu ve sağlık ocağı olan yerleşkede daha rahat koşullarda çalışabi-liyor.

Yerleşkede okul bile var

İşçi çavuşu Mehmet Nuri Kalkan da 20 senedir tarım işçisi olarak Adana ve Polatlı’da çalıştıklarını ve göçer bir hayat sürdüklerini anlatı. METİP Yerleşkesi’nde okul bulunmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Kalkan, “Ben çocuğumu Adana’dan alıp 3 ay buraya geliyordum, okulsuz kalıyordu ama şu an çocuğum okuyabiliyor. Öğretmeni var, sağlık ekibi var” diye konuştu.