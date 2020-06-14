Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan önemli açıklama!

TCMB Başkanı Uysal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Ekonomide üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlayan tedbirlerin finansal sektörün likiditesini ve kredi koşullarını desteklediğini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini koruduğunu gözlemliyoruz.