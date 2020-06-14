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  3. Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan önemli açıklama!
14 Haziran 2020 Pazar 17:53 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan önemli açıklama!

Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan önemli açıklama!

TCMB Başkanı Murat Uysal, "Aldığımız parasal tedbirler, üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlıyor. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ve ekonomimizin ihtiyaç duyacağı kararları hızlı bir şekilde almaya devam edeceğiz. (Attığımız adımlarla) Finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları likiditeyi uygun koşullarla sağlayarak finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanma sürecine destek olmayı hedefledik" dedi

TCMB Başkanı Uysal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Ekonomide üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlayan tedbirlerin finansal sektörün likiditesini ve kredi koşullarını desteklediğini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini koruduğunu gözlemliyoruz.

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