Memur zammı ne kadar olacak?

2020-2021 yıllarına yönelik toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet memur maaş zammına ilişkin ilk teklifini sunacak.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını kapsayan 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi için Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Heyeti arasındaki dördüncü toplantı bugün yapılacak. Bu toplantıda hükümetin zam teklifini, Kamu Görevlileri Heyeti'ne sunması bekleniyor.

'TEKLİFİ BEKLİYORUZ'

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın dün üçüncü toplantı öncesinde yaptığı açıklamada "Kamu işveren heyetinin bizim masaya getirdiğimiz teklifi dikkate alarak müzakere edilebilir, kabul edilebilir bir teklifle gelmesini temenni ediyorum" demişti. Masaya ilişkin her zaman kanaatlerinin olumlu olduğunu söylediklerini aktaran Yalçın "Bundan önceki toplu sözleşmelerde çok ciddi kazanımlara imza atıldı. Bu masanın da çözüm kapasitesinin yüksek olduğuna inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.