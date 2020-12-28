Memur ve emekli maaşlarına her yıl belirli tarihlerde zam yapılıyor. Temmuz ayında yapılan zammın ardından ocak ayı zammı için heyecanlı bekleyiş başladı. Memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranı 4 Ocak’ta aralık ayı enflasyon oranın açıklanmasının ardından belli olacak. Memur ve emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte tüm detaylar...

MEMUR VE EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Maaşlara aralık ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasının ardından son 6 aylık enflasyon oranına göre zam gerçekleştirilecek. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre emeklilere, memurlara ve memur emeklisine yapılacak zam oranı belli oldu. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olarak açıklandı.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranı 4 Ocak’ta aralık ayı enflasyon oranın açıklanmasının ardından belli olacak.

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