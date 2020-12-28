2021 yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler emeklilerin ocak ayında alacağı zamma çevrildi. En düşük emekli maaşı 2021 ne kadar oldu? Emekli maaşına ne kadar zam geldi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleşeceği tahmini zam oranı emeklilere yüzde 7.96, memur ve memur emeklilerine ise 6.96 olarak göründü.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 7.96, memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye ve evde yakınına bakana yüzde 6.96 zam göründü. Emeklilere bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve Temmuz-Aralık'ta TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

Memur maaş katsayısındaki artış ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak.

En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 978 liraya çıkacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ OCAK ZAMMI NE KADAR?

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler arasında yerini aldı.

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