2021 asgari ücret net ve brüt kaç TL, belli oldu! AGİ dahil asgari ücret 2021 ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün son toplantısını yaptı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç bugün sona erdi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakam, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından açıklandı. Peki, AGİ dahil asgari ücret 2021 ne kadar oldu? 2021 asgari ücret net ve brüt kaç TL? İşte tüm merak edilenler...



AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLDU?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı, bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından açıklandı. Asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.

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YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN KARAR GÜNÜ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bu yıl ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlemişti.

İkinci toplantısını 15 Aralık'ta TİSK'in, üçüncü toplantısını ise 22 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan komisyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda üç toplantıyı da çevrim içi gerçekleştirmişti.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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