Asgari ücret desteği: Asgari ücret 2021 desteği ne kadar oldu, açıklandı mı?

Asgari ücret desteği 2021 istihdamı desteklemek için yürürlüğe girmişti. Asgari ücret desteği 2020 yılı için 7 milyar liraya yakın bir bütçe ayrılmıştı. Bugün düzenlenen toplantı sonrası Asgari ücret 2021 desteği ne kadar oldu, açıklandı mı? Asgari ücret desteği nedir, kimler alır? sorusu merak edilen başlıklardan oldu.

2021 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ MİKTARI AÇIKLANDI MI?

2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirledi. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret 2 bin 825 TL oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk net asgari ücrette 2020 yılına göre 500 TL artış yapıldığını söyledi.

2021 AGİ ÜCRETİ NE KADAR?

Bekar 268,162 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ KİMLER ALIR?

Prime esas günlük kazanç tutarı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 lira olarak esas alınıyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile yürürlüğe giren ve sonrasında 2017, 2018, 2019 yıllarında çıkarılan kanun maddeleri ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile uygulama devam ettirilmiştir.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Özel sektör işyeri işverenleri,

5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işverenleri,

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar...

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