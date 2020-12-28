Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi. Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Asgari ücret zammı kaç TL oldu? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.

2021 AGİ ÜCRETİ NE KADAR?

Bekar 268,162 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

Stajyer maaşı 2021 ne kadar oldu? 2021 stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

2021 asgari ücret net ve brüt kaç TL, belli oldu! AGİ dahil asgari ücret 2021 ne kadar oldu?

Evli 2 çocuklu asgari ücret ne kadar? Asgari ücret ne kadar oldu, AGİ 2021 kaç TL?