Stajyer maaşı 2021 ne kadar oldu? 2021 stajyer maaşı nasıl hesaplanır?
Stajyer maaşı, 2021 yılı için asgari ücret zammının gündeme gelmesi ile birlikte merak konusu oldu. Stajyer maaşı 2021 ne kadar oldu? 2021 stajyer maaşı nasıl hesaplanır? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Meslek Lisesi öğrencileri okudukları bölüm ile ilgili pratik kazanmak ve yetişmiş iş gücüne katkıda bulunmak amacıyla lise 3. ve lise 4. sınıfa geldiklerinde staj yapıyorlar.
Stajyer maaşı 2021 ne kadar oldu? 2021 stajyer maaşı nasıl hesaplanır? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Meslek Lisesi öğrencileri okudukları bölüm ile ilgili pratik kazanmak ve yetişmiş iş gücüne katkıda bulunmak amacıyla lise 3. ve lise 4. sınıfa geldiklerinde staj yapıyorlar. 2021 yılında staj yapacak olan öğrenciler ne kadar maaş alacaklarını merak ediyorlar.
STAJYER MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?
Stajyer öğrencilerin maaşı asgari ücret üzerinden hesaplandığı için maaş zamları da asgari ücrete bağlı olarak değişiyor. Maaş hesaplamasında o yılın net asgari ücret tutarından asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek meslek lisesi satjyer öğrencisinin alması gereken aylık maaş miktarı hesaplanır.
2021 yılı asgari ücret brüt 3577,50 net 2825,90 kuruş oldu. Asgari ücret 500 lira arttı. Asgari ücret yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu.