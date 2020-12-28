Birçok çalışanı yakından ilgilendiren konulardan olan asgari ücret toplantısı bugün yapılacak ve yeni yılda geçerli olacak olan asgari ücrette net ve brüt miktarı da netleşecek. Maaşlar, saatlik, günlük ve haftalık olarak hesaplanmaktadır. Sürekli kafa karışıklığına sebep olan Asgari ücrette net ve brüt miktarı ne demek, nasıl hesaplanır? Net ve brüt maaş arasındaki fark nedir?

ASGARİ ÜCRETTE NET VE BRÜT MİKTARI NEDİR?

Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.

Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.

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ASGARİ ÜCRETTE NET VE BRÜT MAAŞ NASIL HESAPLANIYOR?

Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır. Önce işçinin brüt çıplak yevmiyesi belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır. Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret önce 7'ye bölünerek günlük ücret daha sonra 30 ile çarpılmak suretiyle aylık ücret bulunur. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması hatalı hesaplamadır.

GÜNLÜK MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Maaş hesaplaması yaparken izin günleri de hesaba katılır. İş Kanunu'na göre işyeri sahibi haftalık izin günlerinde de ödeme yapar. Kısaca toplam maaş miktarınızı izin günlerinizi çıkarmadan 30 gün üzerinden hesap etmelisiniz. Aldığınız net maaşı 30 güne böldüğünüzde günlük çalışma ücretinizi elde edersiniz.

ASGARİ ÜCRET NET 2020

Asgari ücret net 2020 miktarı 2 bin 324 TL

ASGARİ ÜCRET BRÜT 2020

Asgari ücret brüt 2020 miktarı 2 bin 943 TL