Emekli maaş miktarı kamu, özel sektör çalışanları için önem arz ediyor. İnternet üzerinden yapılabilinen emekli maaş hesaplamaları 4A, 4B ya da 4C sigorta koluna göre değişiklik gösteriyor. Söz konusu maaş için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? 2021 emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

2021 EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

2021 emekli maaş miktarları henüz açıklanmadı. Resmi kaynaklardan açıklama gelince haberimize eklenecektir.

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NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

SGK için emekli maaş sorgulaması şu şekilde; E-devlet emeklilik maaşı sorgulaması yapmak istiyorsanız öncelikle, haberimizin içerisine eklenen linki seçip 4A, 4B veya 4C emeklilik maaşı kategorisinden birini arama butonuna yazıyorsunuz. Çıkan sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan 'Kurumu' kısmına hangi iş koluyla uğraştığınıza dair bilgilendirmeyi seçerek işleminizi tamamlıyorsunuz.

Hesaplanan aylık, emeklilik talebiniz bugün gerçekleşmiş olarak hesaplanır ve yaklaşık bu değerde bir sonuç verir. 5400 günden daha az kayıtlı hizmeti görünen vatandaşlar için ise aylık hesaplanmıyor.

Şunu da belirtmekte fayda var; bu sorgulama işlemi, hesaplanan aylığı kazandığınız anlamına gelmiyor, sorgulama sonucunda hesaplanmış olan aylığı resmi bir evrak olarak kullanamazsınız. Bu yalnızca örnek bir hesaplamadır.

DÜŞÜK PRİM ÖDEYENLER İÇİN EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Düşük prim ödeyenler açısından gerek 1 Ocak 2000 tarihi öncesindeki aylık bağlama oranının yüksek belirlenmesi gerekse alt sınır aylık uygulamasının bulunması nedeniyle Ekim 2008 dönemi öncesine ait çalışmaların emekli aylığına etkisi yüksek oluyor. 2000 öncesi çalışması çok olan kişinin az olana göre emekli aylığı yüksek oluyor. 2000 sonrası dönemde ortalama aylık kazancın hesaplanmasında güncelleme katsayısı ve TÜFE ile gayri safi yurt içi hâsıla gelişme hızının tamamı dikkate alınmakla birlikte bu dönemin aylık bağlama oranı 2000 öncesine göre daha düşük belirlendiği için aylık miktarı da düşük oluyor.

Fakat 1 Ekim 2008 sonrasında aylık bağlama oranı eski dönemlere göre daha da düşürüldü. Ortalama aylık kazanç hesaplanırken gayri safi yurt içi hâsıla gelişme hızının tamamı değil yüzde 30’u dikkate alındığı için en düşük emekli aylıkları bu dönemde ortaya çıkıyor. Bunda Ekim 2008 sonrası çalışmalar için eski alt sınır aylığının uygulanmamasının ciddi payı var. Ekim 2008 sonrası çalışmaların emekli aylığına etkisi daha az hatta düşükten prim ödeyenler için negatif oluyor. Diğer dönemlerdeki çalışmaları daha fazla olan kişilerin bir an önce emekli olmaları onlara daha yüksek bir emekli aylığının bağlanmasını sağlayabiliyor.