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  3. MB’nin enflasyon beklentisi %10.46

MB’nin enflasyon beklentisi %10.46

MB’nin enflasyon beklentisi %10.46

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kasım ayı beklenti anketi yayımlandı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre enflasyonda 12 aylık beklenti bir önceki anket döneminde kaydedilen yüzde 11.18’den yüzde 10.46’ya geriledi. Ankete göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12.69 iken, bu anket döneminde yüzde 12.18’e geriledi. 

Faizde de gerileme var

Cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.88 iken, bu anket döneminde yüzde 13.56’ya geriledi. 2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki ankette döneminde 6.05 TL iken, bu anket döneminde 5.91 TL’ye geriledi. 

CARİ AÇIKTA DA TAHMİN AZALDI

Ankete göre, 2019 yılı cari işlemler dengesi beklentisi, bir önceki anket döneminde -0.9 milyar ABD Doları’yken, bu anket döneminde 0.6 milyar ABD Doları oldu. 2020 yılı cari işlemler dengesi beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla -12.8 milyar ABD Doları ve -13,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.


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