Mayıs ayı kira zammı ne zaman belli olacak? Mayıs ayı kira artış oranı 2020 ne olacak? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Kira sözleşmesi Mayıs ayında yenilenecek olan kiracılar kira zammının ne kadar olacağını merak ediyorlar. Kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanıyor. Gözler TÜİK tarafından açıklanacak olan kira artış oranlarında...

MAYIS AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Mayıs ayı kira zammı TÜİK tarafından açıklanıyor. TÜİK yarın saat 10:00'da TEFE TÜFE oranlarını açıklayacak.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,33 artış gerçekleşti.

Hesaplama Örneği:

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 13.33

Zam bedeli: 133 lira

Zamlı kira bedeli: 1.133 lira

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.