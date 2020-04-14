Maske için 26 günde 36 marka başvurusu

YELDA GÖKDAĞ

11 Mart tarihinde Türkiye’nin ilk koronavirüs vakası açıklanmış, vatandaş eczanelerde satılan maskelere hücum etmişti. Kısa sürede stoklardaki tüm maskeler tükenmişti. Piyasaya anında maske sürebilen firmalarsa fırsattan istifade ederek normal zamanlarda çok cüzi rakamlarla satılan maskeleri fahiş fiyat artışlarıyla satışa sunmuştu.

CERRAHİ TULUMLAR DA VAR



İlk vakanın görüldüğü 11 Mart ile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maske satışının yasaklandığını açıkladığı 6 Nisan’a kadar geçen 26 günde, tam 36 firmanın maske üretimi için Türk Patent ve Marka Kurumu’na marka başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Bu maske markalarının ürün yelpazesinde, cerrahi maskeler, cerrahi tulumlar ve nanoteknoloji maskelerin de yer aldığı dikkat çekti.

EMZİK BİBERON VE CERRAHİ CİHAZ DA ÜRETECEKLER



Maske için marka başvurusu yapan firmalar faaliyet alanı olarak diğer alanlar için de başvurdu. Bu firmalar biberon, steril örtüler, emzikler, romatizma önleyici bileklikler ve yüzükler, cerrahi cihaz ve mobilyalar, protezler, tıbbi korseler, ortopedik ayakkabı, bandaj da üretebilecek.