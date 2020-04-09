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Makineciler ihracat için destek istiyor

Makineciler ihracat için destek istiyor

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, pandemi yüzünden sektörde faaliyet gösteren firmaların yüzde 80'inin mart ayında sipariş kaybı yaşadığını, yüzde 50'sinin hiç sipariş alamadığını açıkladı.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “İhracat rakamlarımıza hızla yansıyacak bu kaybı yılın ikinci yarısında telafi edebilmemiz için, kamu planlarında odak ve pilot sektör olarak seçilen makine sanayiinin mutlaka mücbir sebep kapsamına alınması gerekiyor” dedi. Karavelioğlu “Çin ve Almanya, normalleşme sürecinde asıl rekabet alanı olacak makine sektörlerine destek verdiler. O yüzden Çin ile ilk kapışma alanımız Avrupa pazarı olacak” dedi. 


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