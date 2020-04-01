'Mağazalar kira ödeyemeyecek durumda'

Sayıları her geçen gün artan kapalı mağazaların bir daha hangi tarihte açılacaklarının öngörülemediğini belirten Öncel, “Nakit akışı duran perakendeci, tüm bütçesini 400 bin çalışanının maaşlarına, vadesi gelen çeklere ve üreticilere yapılacak ödemelere ayırdı. Bu nedenle markalarımızın hemen hemen tamamı mağaza kirasını ödeyemeyecek durumda” dedi.

MÜCBİR SEBEP SAYILIR



Salgınların, Borçlar Kanunu’na göre mücbir sebep oluşturduğunu, bu durumda tarafların yükümlülüklerinin askıya alındığını aktaran Öncel, şunları kaydetti: “Pek çok mal sahibinin hoşuna gitmese de, yıllarca tüm yükümlülüklerini yerine getiren kiracılara el uzatma zamanı. Krizin başladığı günden itibaren kira almayacaklarını açıklayan mağaza sahiplerine gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz.”