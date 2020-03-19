Likidite ne demektir? Likidite ne anlama geliyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak." dedi.

Albayrak, birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasının söz konusu olacağını belirtti.

Bakan Albayrak, esnafların başta kamu bankaları olmak üzere likidite imkanlarından faydalandırılacağını bildirdi.

Koronavirüsle mücadelede 100 milyarlık kalkan

"İlk çeyreği beklentilerin üzerinde kapatacağız"

Mart ayında hafif bir yavaşlama ile birlikte ilk çeyreğin beklentilerin üzerinde kapanacağını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Türkiye böyle bir küresel sürece belki dünyada en hazırlıklı ve en tedarikli, alt yapı itibarıyla en güçlü giren ülkelerden biri."

LİKİDİTE NE DEMEK?

Bir ticaret terimi olan likidite, para ve ticaret işlemlerinde kullanılabilen kısa vadeli anamal ve kolaylıkla paraya çevrilebilecek özellikteki varlıklar anlamına geliyor.