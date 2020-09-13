Libyalı yetkililerden çağrı: Türk enerji şirketleri rezervlerden daha fazla pay almalı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya halkının Türk iş insanlarından yatırım noktasında beklentisinin büyük olduğunu ifade ederek, "Libya yetkilileri, Türk enerji şirketlerinin Libya'daki petrol ve doğal gaz rezervlerinden gereken payı alamadıklarını vurgulayarak, Türk gaz ve petrol şirketlerini Libya'ya davet ettiler." açıklamasında bulundu.

AA'da yer alan habere göre Libya'da gaz ve petrol çıkarma maliyetlerinin bölgedeki diğer ülkelere göre daha uygun olduğunu ifade ederek, ilerleyen dönemlerde Türk şirketlerinin Libya'da petrol ve doğal gaz çıkarması adına adım atılmasını beklediklerini söyledi.

Libya Petrol ve Gaz Konseyi yetkilileriyle bir araya geldiklerini anlatan Karanfil, şunları söyledi:

"DEİK olarak 35 Türk şirketini Libya Petrol ve Gaz Konseyi ile bir araya getirdik. İlerleyen dönemlerde konuya ilişkin bir mutabakat metni imzalamayı planlıyoruz ve böylece Libya'yla aramızda kopmayacak bir koridor oluşturacağımıza inanıyoruz."

"LİBYA'DA PAY SAHİBİ OLACAĞIZ"

Libya'nın yaklaşık 90 milyar dolarlık petrol gelirinin yüzde 20'lere düştüğüğnü belirten Karanfil şunları kaydetti:

"Ticari ilişkilerin gelişmesi adına Libya'ya sık sık sanal heyet görüşmeleri gerçekleştiriyoruz ancak pandemi biter bitmez petrol ve gaz konularını da ele almak adına bir heyet ziyareti gerçekleştireceğiz. Son yıllarda Libya'daki sondaj gemilerimize yaptığımız yatırımları desteklemek adına Türkiye olarak Libya'da bir pay sahibi olmak istiyoruz."

"LİBYA'DA TAŞLAR YERİNE OTURUYOR"

Türkiye ve Libya arasında, Türk firmalarının Libya'da yürüttüğü projelerde yaşanan sıkıntıların çözümü ve yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlamak amacıyla Ankara'da bir mutabakatın imzalandığını söyleyen Murtaza Karanfil şunları belirtti:

"Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Libya Merkez Bankası arasında bankacılık faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler içeren bir mutabakat zaptı imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Merkez Bankası Başkanı Saddek Elkaber, Türkiye ve Libya arasında ekonomi, teknoloji ve girişimcilik alanında iş birliği protokolüne imza attılar. Bu iyi niyet anlaşmaları oldukça umut verici... İki ülkenin merkez bankası arasında imzalanan mutabakat zaptının, ticari ilişkileri ve ülkelerin paralarını pozitif yönde destekleyeceğine inanıyoruz."