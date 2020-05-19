KYK ne zaman yatacak, başladı mı? KYK burs ödemeleri ne zaman, 19 Mayıs'ta mı?

KYK ödemelerinin ne zaman yapılacağı gündemde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. akan Kasapoğlu twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevgili arkadaşlar, daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği gibi Haziran ayı burs ve kredi ödemelerini erkene aldık." dedi. KYK ne zaman yatacak, başladı mı? sorularının yanıtı binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. İşte merak edilen o tarihler..

KYK ÖDEMELERİ 19 MAYIS'TA BAŞLADI MI?

KYK ödemeleri bugün (19 Mayıs) başladı. KYK burs ve kredi ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesinde tüm öğrencilere yatırılmış olacak.

BAKAN MÜJDEYİ VERDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili arkadaşlar, daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği gibi Haziran ayı burs ve kredi ödemelerini erkene aldık ve an itibarıyla hesaplarınıza yatırmaya başladık. 19 Mayıs'ta başlayan ödemeler, Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanacak. Bayram sevinciniz daim olsun."

2020 KYK ÜCRETİ NE KADAR?

2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerinin öğrenim kredisi veya bursu 550 lira oldu. 2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira olarak ödeniyordu.

KYK BURSLARI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapıldı.

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır. KYK burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında

İkiyle bitenler ayın yedisinde

Dörtle bitenler ayın sekizinde

Altıyla bitenler ayın dokuzunda

Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.