KYK borçları silinecek mi? İşte KYK borçları ile ilgili son dakika gelişmeleri

KYK borçları silinecek mi? sorusunun yanıtı binlerce üniversite öğrencisi tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. TBMM'ye sunulan 62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Torba yasada yer alan madde ile KYK borçlarının silinip silinmeyeceği merak konusu oldu.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Torba yasada yer alan madde ile KYK borçları silinmiyor ancak, borçlar da indirime gitmek ve ödemelerin ertelenmesi öngörülüyor. TV100'de yer alan habere göre; 62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili bölüm şu şekilde;

"Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen kredi tutarlarına, Türkiye İstatistik Kurumu yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanacak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, endeks ile belirlenen tutarları yarıya kadar indirmeye, Cumhurbaşkanı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde Yİ-ÜFE uygulamadan ertelemeye yetkili olacak."

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.