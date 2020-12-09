Kütahya'ya 2 milyarlık fabrika

Pandemi döneminde de yatırımlarında hız kesmeyen NG Kütahya Seramik, 2 milyar TL’lik yeni fabrika yatırımı için düğmeye bastı. Tek çatı altında üretim yapan Türkiye’nin en büyük seramik fabrikası olacak tesis aynı zamanda Türkiye’nin endüstri 4.0 teknolojisi kullanarak üretim yapan ilk fabrikalarından biri olacak. NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, çevreye duyarlı yeşil tesis olarak kendi elektriğini kendisi üretecek olan fabrika için İtalya’dan son teknolojiyle donatılmış makine alımı için anlaşmayı imzaladıklarını ifade etti.

1000 KİŞİYE İSTİHDAM



Erkan Güral, 2 ay içinde temeli atılacak fabrikanın, 3 etap halinde gerçekleştirileceğini, ilk etabın ise 2021 sonunda devreye alınacağını ifade etti. Kütahya Seramik’in kapasitesini yüzde 65 oranında artıracak fabrikanın, 2023 yılında tamamlanacağına dikkat Çeken Güral, yeni yatırımla toplam bin kişilik ilave istihdam yaratılacağını söz- lerine ekledi.

PANDEMİDE TALEP ARTTI



Yeni fabrikada, Türkiye’de ilk kez uygulanacak DDG (dijital baskı teknolojisi) ile üretim yapılacağını ifade eden Güral, şunları söyledi: “Pandemi döneminde yüzde 100 kapasiteyle çalışmamıza rağmen, yurtiçi ve yurtdışından gelen talep artışına yetişemediğimiz için yeni yatırım kararını aldık. Yeni fabrikayla bu talepleri karşılamanın ötesinde, Türkiye ve dünyadaki pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.”