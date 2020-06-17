Küresel oyuncu olma rolünü pekiştiriyor

Şişecam ‘Uçtan Uca Dijital Hazine Yönetimi’ hedefi doğrultusunda ödemeler için Dijital Dolandırıcılık Tespit ve Kontrol Sistemi’ni kurup uyguladı. Sistem sayesinde Şişecam sayesinde kurumsal şirketlere yönelik artış gösteren ödemelerde yaşanan dolandırıcılık olaylarını engellemeyi amaçlıyor. Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Hazine Yönetimi gibi ana faaliyet alanlarımız dışındaki yetkinliklerimizle de öncü olma başarısını gösteriyoruz. Dijital yol haritamız kapsamında, blockchain teknolojisiyle dış ticaret işlemi ve Dijital Dolandırıcılık Tespit ve Kontrol Sistemi gibi örnek uygulamaları hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL YOL HARİTASI ŞART



Kırman, kurumlar için başarının yolunun teknolojiyi kullanarak iş yapış biçimlerinde yeniliklere götürecek dijitalleşme yol haritalarını oluşturmaktan geçtiğine dikkat çekti.