Kumtel, sağlık çalışanları için 100 bin koruyucu gözlüğü ücretsiz üretip teslim edecek

Salgın kapsamında alınan tedbirler nedeni ile tüm ekonomik etkinlikler durma noktasına gelmiş, ancak devletimiz tüm kurumları ile ülke insanımızın ve işletmelerin hayatlarını sürdürebilmesi için birçok kredi desteği, vergi, SGK teşviki ile sosyal bir devlet olmanın gereğini fazlası ile yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.

Biz de KUMTEL ailesi olarak yaşanan bu olağanüstü süreçte; devletimizin aldığı tedbirlere küçük de olsa bir katkı sağlamak için, KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile görüşüp üretim yeteneklerimizi izah ederek, bu süreçte nasıl bir katkı sunabileceğimizi sorduk.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü sağlık ve kamu çalışanlarının kullanması için KORUYUCU GÖZLÜK ihtiyacının olduğunu söylemesi üzerine Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikamızda bu gözlüklerin seri üretimine başladık.

Ürettiğimiz KORUYUCU GÖZLÜĞÜN ilk numunelerini Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne 21.04.2020 tarihinde bedelsiz olarak teslim ettik. Özellikle Sağlık Bakanlığı ve kamu kurumlularının talep etmesi halinde günlük 5000 Adet olmak üzere toplam 100.000 adet koruyucu gözlüğü ücretsiz olarak üretip teslim etmeyi hedeflemekteyiz.

Olağanüstü zamanlarda sosyal dayanışmanın önemini bilerek ve hissederek, milletimizin yanında yer almak ve devletimizin taşımak zorunda olduğu ağır yükün çok küçük de olsa bir kısmını üstlenmek istedik. Vatana ve millete borcumuz olduğu bilinci ile sürecin atlatılması konusunda, özellikle hayatlarını riske atarak özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanları ve diğer kamu çalışanlarına, süreci başından itibaren doğru bir şekilde yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız ile diğer tüm kamu yöneticilerine teşekkür ederiz.

İyi ki varsınız!

KUMTEL. A.Ş.