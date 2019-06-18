Küba hayaliyle yola çıkan Türk turist Trump'a takıldı

Özgül ÖZTÜRK

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’den Küba’ya grup turlarına ve yolcu gemilerine 5 Haziran itibarıyla getirdiği yasak, Türk turistleri de zor durumda bıraktı. Ramazan Bayramı için Meksika aktarmalı Küba gemi turu satın alanlar yasak nedeniyle ülkeye giriş yapamadı. Vatandaşlar acenteler tarafından ya uçakla Küba’ya yollandı ve ya farklı ülkelere yönlendirildi. Küba’ya tur düzenleyen Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, bayramda Meksika üzerinden gemiyle Küba’ya geçecek yolcuların 3 Haziran’da Küba’ya girişine engel olunduğunu söyledi.

HAVAYOLUNA YÖNELDİLER

Bunun üzerine turistlere ya para iadesi yaptıklarını ve ya acentenin düzenlediği diğer turlara yönlendirildiğini anlatan Onaran, “Yasak nedeniyle bayramı Küba’da geçirmeyi planlayan 500 Türk vatandaşının mağdur olduğunu tahmin ediyoruz. Biz kendi yolcularımızın sorun yaşamaması için hemen uçakla yapılan turlarımıza yönelttik” dedi. Küba’ya yılda 1500 Türk turist götüren Jolly Tur’un genel müdürü Figen Erkan da bölgeye ağırlıklı olarak kış döneminde ve uçakla turist götürdükleri için bir sorun yaşanmadığını söyledi. Erkan, ayrıca Küba pasaport polisinin KKTC’de olduğu gibi gelenlerin talebine bağlı olarak pasaport yerine ayrı bir geçiş kağıdına damga basarak gelen turistlerin mağdur olmasının önüne geçtiğini söyledi.

Küba yerine Karayip önerildi

Tura Turizm’den paket tur satın alan bir vatandaş, “Yasak sonrasında acente bana ücret iadesi veya uçakla Miami’den Küba’ya geçme önerisinde bulundu. Ancak uçak biletleri çok yüksekti. Bunun üzerine gemiyle Karayipler turu önerildi" diye konuştu.

Türkiye’den yılda 7 bin kişi gidiyor

Trump'ın yasak kararıyla birlikte Amerika’dan Küba’ya turist akışı azalınca Küba’da tatil yapmanın maliyeti de düştü. Küba’daki oteller fiyat düşürürken, acentelerin vatandaşa verdiği tur fiyatları da geriledi. Türkiye’den Küba’ya yılda ortalama 7000 turist gittiğini anlatan Tur Operatörleri Platformu Basın Sözcüsü Cem Polatoğlu, “Amerikalılar Küba’ya giderken daha çok gemi yolculuğunu tercih ediyor. Bu nedenle Türkler için şimdi Küba’ya gitmenin tam zamanı, çünkü tur fiyatları geriledi. Şirketimizin 7 gece 8 günlük Küba turunu normalde 1599 euroya satarken şu an fiyat 1299 euroya düştü. Diğer operatörler de indirim yapıyor” diye konuştu.