Koronavirüsten dolayı artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacına yönelik adım atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dünyayı sarsan korona virüsüne karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantının ardından stratejik bir adım attı.

İHA'nın haberine göre, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) talepte bulunuldu. Talebi değerlendiren EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran’a kadar askıya aldı.

Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ, benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırılmasını zorunlu kılıyordu.

BAKAN VARANK’TAN ENERJİ BAKANI DÖNMEZ’E TEŞEKKÜR



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu kararla benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına kalktığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Böylece rafinerilerin biyoetanol talebi azalacak. Koronavirüse karşı kullanılan, son günlerde yoğun talep gören el dezenfektanları ve kolonyaların üretiminde kullanılan ve çoğunlukla ithal edilen etil alkolün yerli üretimi artacak. Biyoetanol üreten fabrikalar artık etil alkol üretecek. Bu karar nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile EPDK’ya çok teşekkür ediyoruz.”

Piyasadaki eğilimleri yakından takip ettiklerini, koronavirüsün tüm dünyada hızla yayılmasıyla birlikte kolonya ve dezenfektan talebinde yüksek bir artışla karşılaştıklarını kaydeden Varank, “Tabii bu durum bazı fırsatçıların vatandaşın cebine göz dikmesi sorununu da beraberinde getirdi. Bu sorunu aşmak için problemin kaynağına indik.” diye konuştu.

"SPEKÜLASYONLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"



Üreticilerle görüştüklerini, sorunu başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere tüm taraflarla masaya yatırdıklarını anlatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nihai aşamada talebimizi EPDK’ya ilettik. Onların da çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde piyasanın işleyişini düzeltecek etkin ve güçlü bir adım atıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte hem virüsten etkin şekilde korunmak için kullanılan dezenfektanların üretimi artacak hem de fiyat spekülasyonunun önüne geçilecek.”

Bu düzenleme ile önemli bir ithal girdisi olan etanolün Türkiye’deki şeker fabrikalarında da üretiminin mümkün hale geldiğini vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

“Yani ithalat yerine artık yurt içindeki kapasiteyi daha etkin kullanabileceğiz. Bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı kırılganlığımız azalacak. Üretimdeki artış, piyasada artan talebi dengeleyecek. Bu ürünlerin fiyatında sağlanacak istikrarla birlikte spekülatörlerin oyunları bozulmuş olacak.”