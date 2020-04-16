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  3. 'Kısa çalışma'da beyan yeterli olacak

'Kısa çalışma'da beyan yeterli olacak

'Kısa çalışma'da beyan yeterli olacak

İşten çıkarmaya 3 ay yasak ve ücretsiz izne çıkarılanlara maaş öngören düzenlemeyi de içeren tasarı dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

15 maddelik tasarıyla koronavirüs nedeniyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk testinin tamamlanması beklenmeden, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek. Böylece kısa çalışma ödemelerinin işçiye hızla ulaştırılabilmesi için beyana dayalı ödeme yapılacak. Ücretsiz izne çıkartılan işçiler öncelikle kısa çalışma ödeneğine yönlendirilecek, ödenek şartlarını taşımıyorsa 1177 lira ücret desteği alacak. 


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