'Kısa çalışma'da beyan yeterli olacak

15 maddelik tasarıyla koronavirüs nedeniyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk testinin tamamlanması beklenmeden, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek. Böylece kısa çalışma ödemelerinin işçiye hızla ulaştırılabilmesi için beyana dayalı ödeme yapılacak. Ücretsiz izne çıkartılan işçiler öncelikle kısa çalışma ödeneğine yönlendirilecek, ödenek şartlarını taşımıyorsa 1177 lira ücret desteği alacak.