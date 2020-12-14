Yeni kira düzenlemesi kimleri kapsayacak? Kira düzenlemesi nedir, nasıl olacak?

Kira düzenlemesine dair son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." ifadesinden bulundu. Peki, Kira düzenlemesi nedir, nasıl olacak? Yeni kira düzenlemesi kimleri kapsayacak?

KİRA DÜZENLEMESİ 2020 NASIL OLACAK?

Kira düzenlemesi hakkında açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." dedi.

Kira düzenlemesinin detayları kabine toplantısında netlik kazanacak.

CNN Türk Ankara Editörü Kıvanç El de "Kira müjdesi ne anlama geliyor?", "Düzenleme kime, nasıl destek sağlayacak?" sorularının ayrıntılarını anlattı.

Hürriyet gazetesinin aktardığına göre sözlerinin başında Erdoğan'ın "Üretimi ve istihdamı sağlamak için her türlü desteği sağladık, kiralarda da düzenlemeye gideceğiz" dediğini hatırlatan El, şunları kaydetti: "Esnaf temsilcileri bir süre önce hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Bazı talepleri vardı. Bu taleplerin başında da kira ve fatura desteği geliyordu. İşte bu talepler değerlendirildi. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde esnaf biliyorsunuz dükkanlarını geç açıyor ve erken kapatıyor. Bazı esnaf siftah bile yapamıyor. Bu yönde sıkıntıları var. Ancak kiralar işliyor, faturalar gelmeye devam ediyor. Elektrik, su ve doğal gaz faturaları devam ediyor. Bunların ödemeleri var. Peki beklentide çalışmada ne var? Esnafın sadece kira giderleri değil faturaları ile ilgili de destek verilmesi gündemde. Bir kısmının hibe olabileceği bir kısmının kredi şeklinde verilebileceği değerlendiriliyor. Bu konuda bakanlığın çalışmaları var. Burada esnafın yaşadığı gelir kaybına göre desteklerin de verilebileceği ifade ediliyor. Pandemi bitene kadar bu desteklerin verilmesi planlanıyor. Tabii esnafların kira sözleşmelerindeki ücretlerinin bir kısmı hibe edilebilir, bir kısmı uzun vadeli krediler ve faizsiz desteklerle kredilerle sağlanabilir. Bunlar masada olan başlıklar. Bunlar kira gelirlerine göre belirlenecek. Yani esnafın ne kadar ödemesi var? Bunlara göre bir oran belirlenecek. Bu oranlara göre de desteklerin hibelerin verilmesi planlanıyor. Kabinede bunlar ele alınacak. Bir de diğer boyut var. Kamuda kiracı olan işletmeler esnaflar var. Yani kiralarını kamu kurumlarına ödeyen esnaflar var. Bunlarla ilgili de konu Kabine gündemine geliyor. Kabine'de bu esnafların da yine kiralarını daha ileri bir tarihte ödemelerini veya bunlara hibe verilmesi yönünde talepler var. Bunların hepsi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alınacak ve toplantının ardından Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak. Son olarak bir kez daha belirtmek gerekirse esnafın ödeyemediği kiraları ve faturaları için belli bir oranda hibe ve destek verilmesi kabinenin gündeminde."

Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre, kira düzenlemesiyle ilgili beklentilerde üç başlık öne çıktı. Fiilen kapalı durumdaki esnafın kiralarının işlendiğini ve açık olanların da satış yapamadıkları için masraflarını karşılayamaz halde zararına iş yerini açık tuttuğuna dikkat çeken Ankara Tuhafiye, Parfümeri ve Billuriyeciler Esnaf Odası, devletin geçici olarak en az 6 ay ile 1 yıl arasında kira artışlarını dondurmasını isterken, esnafa da kira yardımı yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Ekonomik alanda ortaya çıkan tüm komplikasyonların kamu ve reel sektörün iş birliği ile aşılacağına inandıklarını belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise salgın nedeniyle kirasını ödemekte zorluk yaşayan özellikle restoran, lokanta, kafeterya ve özel öğrenci yurdu işletmeleri gibi hizmet sektöründeki işletmeler için kira desteği sağlanmasının işlerinin devamı için önem arz ettiğine işaret etti.