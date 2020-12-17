Kesintisiz ulaşım başladı! 'Edirne'den Urfa'ya 1.6 milyarlık tasarruf'

Birinci ve üçüncü kesimleri 4 Eylül’de törenle açılan Ankara-Niğde Otoyolu’nun ikinci kısmı da dün devreye girdi. 113 kilometrelik otoyol ve 39 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan ikinci etabın devreye girmesiyle projenin tamamı hizmet vermeye başladı. Açılışa canlı bağlantıyla katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, söz verdikleri gibi yıl bitmeden 2’nci kesimi trafiğe açarak yolun tamamını devreye aldıklarını söyledi.

AKILLI OTOYOL DEVREDE

Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu’nun açılışına Başkan Erdoğan canlı bağlantıyla katıldı. Otoyolun açılış kurdelasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekiler kesti.

YARI YARIYA KISALDI

Erdoğan “Bu otoyol Avrupa-Ortadoğu-Asya transit koridorunun önemli bir parçasıdır. Marmara-İç Anadolu-Akdeniz-Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi birbirine bağlayan bu proje sayesinde Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımı mümkün hale gelmiştir” diye konuştu. Mevcut güzergahta 4 saati bulan seyahat süresinin, mesafenin de kısalmasıyla neredeyse yarı zamanda tamamlanabileceğini belirten Erdoğan, “Bu otoyolun ülkemize sağlayacağı vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1,6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır. Kazaların azalmasıyla can ve mal güvenliğinin artması zaten en önemli kazancımızdır” dedi.

CUMARTESİ DE AÇILIŞ VAR

Otoyolun turizm merkezlerine de katkı sağlayacağını anlatan Erdoğan, akıllı yol olarak tasarlanmış olmasının bu otoyolu diğerlerinden farklı kılan önemli bir özellik olduğunu ifade etti. Erdoğan, cumartesi günü de Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kısmı olan İzmit-Akyazı kesimini açacaklarını bildirdi.

500 TRAFİK SENSÖRÜ İLE SÜRÜCÜLER UYARILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Alayhan gişelerde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu’nun Türkiye’nin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olduğunu vurguladı. Karaismailoğlu “Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz otoyol ağımız tamamlanmıştır. Hayata geçirdiğimiz tüm bu büyük projeler gibi Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu da Türkiye’nin aydınlık yarınlarının bir kanıtı niteliğindedir. Yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile donatılan otoyolumuz Türkiye’nin en akıllı yolu olarak hizmet verecektir. 1.3 milyon metre fiber optik ağı ve yol boyunca yerleştirilen 500 trafik sensörü ile donatılan otoyolumuz, oluşabilecek tehlikeli durumlara karşı gerek operatörleri gerek sürücüleri uyaracak şekilde tasarlanmıştır” dedi. Karaismailoğlu daha sonra aracıyla otoyolu test etti.

SALGINA KARŞI DESTEKLER SÜRECEK

Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren, işleri azalan esnafa gelecek 3 ay boyunca verecekleri 5 milyar liralık destek paketini kamuoyuna açıkladığını anımsatan Başkan Erdoğan “Desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz” diye konuştu.