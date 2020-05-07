Kenya ve Uganda IMF'nin kapısını çaldı: Borç alacaklar

IMF Müdür Yardımcısı Tao Zhang, yaptığı yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulu, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 739 milyon ABD dolarının Kenya hükümetine verilmesini kabul etti." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Kovid-19'un Kenya ekonomisi üzerindeki etkisinin ağır olacağı kaydedilerek bundan hem yabancı hem de yerli yatırımcının olumsuz etkileneceğinin altı çizildi.



Açıklamada ayrıca, "Kenya hükümeti Kovid-19'un sağlık ve ekonomi alanındaki etkisiyle mücadele için kararlı adımlar attı ancak süreç Kenya'yı dış finansal destek ihtiyacına itti." değerlendirmesinde bulunuldu.



UGANDA'YA 491 MİLYON DOLAR BORÇ



Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın da Kovid-19 ile mücadele için IMF'den 491 milyon ABD doları borç alacağı bildirildi.



Uganda'ya verilecek borç ile bütçenin desteklenmesi ve acil ödeme dengelerinin düzenlenmesi hedefleniyor.



Kenya ve Uganda'nın yanı sıra IMF'den borç alan Afrika ülkeleri arasında Malavi, Benin, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komor Adaları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gambiya, Gine, Gine-Bissau, Liberya, Madagaskar, Mali, Mozambik, Nijer, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Sierra Leone ve Togo da yer alıyor.

AA