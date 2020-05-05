Karadeniz için 3 Bakanlık devrede! Çay seferberliği

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat için sayılı günler kaldı. İşçi bulmak için çözüm arayışı sürerken 3 ayrı bakanlık da devreye girdi. Mayıs ayının ortalarında başlaması beklenen çay hasadında, bu yıl sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin Gürcü işçi Türkiye’ye gelemedi. Dolayısıyla bölgede çay işçisi ücretleri 6900 liraya kadar çıktı. Yaşanan sıkıntı üzerine İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde 4 ilin valilikleriyle ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda, çay hasadının nasıl yapılacağına dair yol haritası belirlenmeye çalışılıyor. Alınan bilgiye göre bakanlıklar arasında yapılan toplantılarda çözüm için iki formül ortaya çıktı. Çay hasadı için bölgede gerçek üreticilere karantina uygulamalı kente giriş izni ve işçi havuzu oluşturulması formülleri üzerinde duruluyor.

100 BİN KİŞİ BAŞVURDU



Çay hasadı öncesi il dışından gelmek için 100 binden fazla kişi başvuru yaptı. Çaykur tarafından başlatılan çalışma ile il dışından memleketlerine gelmek isteyen kişiler arasında çay hasadını önceki yıllarda kendileri yapan üreticiler belirleniyor. Tespit edilen üreticilere karantina uygulamalı memleketlerine giriş izni formülü üzerinde duruluyor. Bu yöndeki nihai karar Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından verilecek. Kurul, salgın nedeniyle bu kişilerin memleketlerine dönüşlerini riskli görmesi üzerine karar uygulanmayacak.

İŞÇİ HAVUZU GÜNDEMDE



Bir diğer formül ise oluşturulacak işçi havuzu ile çay hasadının yapılması planlanıyor. İşçi havuzuna salgın nedeniyle kendi işi olumsuz etkilenen ve iş arayanlar ile eğitime uzaktan devam edilirken memleketine dönen üniversite öğrencileri dahil edilecek. Havuzda toplanacak işçiler, büyük kentlerden gelemeyen ve çayını kendisi toplayamayacak olan üreticiler adına yevmiyeyle çalışacak.

BİZİM İÇİN BİR MİLAT OLUR

Büyük kentlerdeki çay üreticilerinin gelememesi durumunda da ayrı bir formül üzerinde durulduğunu anlatan Avcı, “Vatandaşlarımızın çoğu çayını Gürcü işçilere toplatıyor. Pandemi nedeniyle sınır kapılarının kapatılması bir fırsat olabilir. Şu an vatandaşlarımız ‘çayımızı nasıl toplarız?’ diye toplantılar yapıyor. İnşallah bu bir milat olur, bundan sonra yabancı uyruklu işçilere müracaat etmeden çay hasadımızı Rizeliler olarak yaparız” dedi.

100 BİNİN ÜZERİNDE TALEP VAR



Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay hasadının sorunsuz yapılabilmesi için yürütülen çalışmaları anlatan AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı “Özellikle Rize Valiliği’nin, 15 Nisan’da aldığı karar sonrasında İstanbul’dan Rize’ye, çay bölgesine gelmek isteyen hemşerilerimizin çok önemli bir talebi oldu. Sadece Rize’ye gelmek isteyenlerin sayısının 100 binin üzerinde olacağına dair elimizde veriler var. Tabii bu vatandaşların tamamı çay için bölgeye gelmiyor, kendi memleketlerine gelmek isteyen, bağında ve bahçesinde olmak isteyen vatandaşlarımız da var. Kendi çayını kendisi toplayan, üretimini kendisi yapanların tespiti noktasında ciddi çalışmalar yapıldı. Bu verileri de bakanlıklarımıza teslim ettik. Bilim Kurulu ile de gerekli istişareler yapılıyor” ifadelerini kullandı.