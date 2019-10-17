Kamu personel alımı iş ilanları nelerdir? Kamuya 60 bin personel alımı yapılacak!

Kamu personel alımı iş ilanları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanı Naci Ağbal konu ile ilgili müjdeyi duyurdu. Bakan Ağbal açıklamasında, 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınacağının öngörüldüğünü ifade etti.

NACİ AĞBAL’DAN 60 BİN PERSONEL AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanı Naci Ağbal, 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınacağının öngörüldüğünü ifade etti.

YSK PERSONEL ALIMI YAPIYOR

YSK'nın internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacak başvurular 14 Ekim tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 21 Ekim günü saat 17.00'de sona erecek.

Başvuru işlemini uygun şekilde tamamlayan adaylara sistem tarafından otomatik olarak başvuru kayıt numarası verilecek.

Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ALIM YAPIYOR

Jandarma Genel Komutanlığı 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Ön başvurular 8 Ekim'de başlayacak 25 Ekim'e kadar sürecek. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.