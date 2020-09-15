Kademeli mesai nedir? Kademeli mesai saatleri nasıl olacak?

Kademeli mesai, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları sonrasında merak konusu oldu. Ocak ayından beri dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi nedeniyle kademeli mesai konusu gündem oldu. İstanbul'da çalışan kişiler, kademeli mesai saatlerini merak ediyor.

KADEMELİ MESAİ NEDİR?

İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yeni düzenleme konusunda önerilerde bulundu. 08.00-09.00 ve 17.00-18.00 saatleri arası trafiğin ciddi oranda arttığına işaret eden Prof. Dr. Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00'da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır."

ANKARA'DA MESAİ 4 GRUBA AYRILMIŞTI

Ankara'da kademeli mesai sistemine geçilmişti. Mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulanması kararlaştırılmıştı.