Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9414
  • 6,637
  • 245.668
  • 94.696
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Japon Nippon Paint Betek Boya ve Kimya A.Ş'yi satın aldı

Japon Nippon Paint Betek Boya ve Kimya A.Ş'yi satın aldı

Japon Nippon Paint Betek Boya ve Kimya A.Ş'yi satın aldı

Japonya merkezli dünyanın en büyük dördüncü boya üreticisi Nippon Paint Co, Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş’yi satın aldı.

Betek’ten yapılan açıklamada Nippon Paint ile hisse devir anlaşması imzalandığı belirtildi ve şöyle denildi:

"Betek A.Ş., Türkiye ve bölgemizde boya branşlarında ve mantolama alanında stratejik yatırımlarıyla büyüme hedefinde ilerlemiş ve gelecek planlarına yönelik, pazar fırsatlarının geliştirilmesi üzerine işbirliklerini değerlendirme sürecini büyük ve önemli bir adım ile tamamlamıştır. Ülkemizde sektörünün öncüsü konumundaki Betek A.Ş., Asya ve Japonya’nın lider markası, dünyanın 4. büyük boya üreticisi Nippon Paint Co. ile hisse devri anlaşmasını imzalamıştır. Bu büyük adımın, ülkemiz ve coğrafyamızda Betek A.Ş.’nin gelişme planlarını destekleyerek, gelişme hızını ve büyüklüğünü bir üst seviyeye taşıyacağına inancımız tamdır. Nippon Paint Holding’in, firmamıza olan ilgisi ve özeni; Betek A.Ş.’nin sahip olduğu istisnai pozisyonuna, ülkemizin coğrafi, stratejik konumuna ve potansiyeline duyduğu güven bizi onurlandırmıştır."

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Buse Varol oğlu Burak'ın adını bileğine kazıdı
Çukur'da şaşırtan karar: Bir oyuncu daha ayrılıyor
Şahan Gökbakar 28 kilo verdi
Sinem Kobal 'Bebek' sorularına tebessüm etti
Hande Erçel'in mutlu günü: Evlendiler
Denizli´ye bağlı olan ilçe kuruluşundan bu yana bir çok uygarlığa şahitlik etmiştir.

Tarihi Ve Kültürel Mirasa Sahip İlçe: Buldan

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldızlar

Game of Thrones'ta Arya Stark'ın intikam listesinde kimler var?