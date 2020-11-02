Koronavirüs salgını sürecinde işçilerin mağdur olmaması adına uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. En son 17 Kasım 2020 tarihine kadar uzatılan ve işçi fesih kısıtı olarak da bilinen işten çıkarma yasağına ilişkin yeni bir uzatma kararı alındı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı kaç ay daha uzatıldı? İşte son gelişmeler..

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Söz konusu fıkralarda, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NEDİR?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinin başlamasının ardından birçok iş yeri kapatıldı ve sayısız vatandaş işsiz kaldı. Diğer yandan hali hazırda olan bazı iş yerleri de çalışanlarıyla birlikte ayakta durmakta zorlanıyor. Bu nedenle koronavirüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek ve vatandaşı mağdur etmemek adına yeni bir kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

İşletmeler üç ay süreyle işçi çıkartamayacak. Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak, bu süre üç ay daha uzatılabilecek. (Süre 17 Kasım itibarıyla 2 ay daha uzatıldı)

İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.

Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilecek.