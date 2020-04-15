İşten çıkarma yasağı ne zaman başlıyor? 3 ay işten çıkarma yasağı kabul edildi mi? İşte detaylar..

İşten çıkarma yasağı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Koronavirüs salgınına yönelik alınan ekonomik tedbirler arasında işten çıkarılma durumu da paketin içerisinde yer aldı. Peki, İ3 ay işten çıkarma yasağı kabul edildi mi? Meclis'e sunulan pakette 3 ay boyunca işten çıkarma olmayacak. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs pandemisine karşı Ak Parti, ekonomik önlem paketini Meclise sundu. TBMM Plan ve bütçe komisyonu, üç ay süreyle işçi çıkarmayı yasaklayan düzenlemenin de yer aldığı, ekonomi torba yasa teklifini kabul etti.

Paketin uzlaşmayla, 48 saat bekleme süresi aşılarak, bu gece genel kurulda görüşülmesi planlanıyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NEDİR?



Ak Parti hükümeti koronavirüs salgını nedeniyle 62 maddelik ekonomik önlem paketi hazırladı. Ekonomik, sosyal ve tıbbi alanlarda pek çok düzenleme içeren metin, iş dünyası ile paylaşıldı.

4857 sayılı İş Kanununa getirilen Geçici İstihdam Güvencesi başlıklı geçici madde eklenerek, işten çıkarmalar için üç aylığına yasaklanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek. Tedavi edilemez hastalığı olan çalışanlar, söz konusu düzenlemede istisna kapsamında alındı.

Çalışanın tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda işten çıkarma gerçekleştirilebilecek.