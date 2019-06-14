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Kapalıçarşı altın fiyatları (14 Haziran)

Kapalıçarşı altın fiyatları (14 Haziran)

14 Haziran altın fiyatları belli oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,19 artışla 255,70 liradan tamamladı. İşte gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, Cumhuriyet altını 1.705,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 artarak 255,70 liradan işlem gördü.  İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
                                                   PERŞEMBE              CUMA                 

                                                        Alış       Satış       Alış          Satış     
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)            252,50     252,70      255,50        255,70    
Cumhuriyet Ata Lira                1.664,00    1.685,00    1.684,00    1.705,00  
22 Ayar Bilezik(Gr.)                 230,20      234,20       233,00       237,00    
Lira (Tam) Ziynet                     1.626,00   1.646,00    1.645,00     1.665,00  
Yarım Ziynet                            812,00     823,00        823,00       833,00    
Çeyrek Ziynet                         407,00      412,00        411,00       416,00    

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