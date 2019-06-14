Kapalıçarşı altın fiyatları (14 Haziran)

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, Cumhuriyet altını 1.705,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 artarak 255,70 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,50 252,70 255,50 255,70

Cumhuriyet Ata Lira 1.664,00 1.685,00 1.684,00 1.705,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,20 234,20 233,00 237,00

Lira (Tam) Ziynet 1.626,00 1.646,00 1.645,00 1.665,00

Yarım Ziynet 812,00 823,00 823,00 833,00

Çeyrek Ziynet 407,00 412,00 411,00 416,00