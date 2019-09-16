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  3. istanbul-İzmir Otoyolu'ndan 40 günde 4.6 milyon araç geçti 

istanbul-İzmir Otoyolu'ndan 40 günde 4.6 milyon araç geçti 

istanbul-İzmir Otoyolu'ndan 40 günde 4.6 milyon araç geçti 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5 Ağustos’ta tüm etaplarıyla hizmete girişinin ardından İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan tam 4.6 milyon aracın geçtiğini açıkladı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren otoyolu bugüne kadar 35 milyon aracın kullandığını söyledi. Bakan Turhan, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun tüm etaplarının 4 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle kullanıma açıldığını, 5 Ağustos itibarıyla da hizmet vermeye başladığını belirtti. Otoyolun Marmara Bölgesi’ni Ege, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu bölgelerine bağlayan önemli ulaşım akslarından olduğunu ifade eden Turhan, projenin yapım çalışmalarının 2010’da başladığını dile getirdi. Turhan, tüm etapların hizmete alındığı 5 Ağustos’tan bugüne kadar ise 4 milyon 600 bin otomobil eşdeğeri aracın otoyolu kullandığını bildirdi. Bakan Turhan, otoyolun kullanıcılara önemli ekonomik katkı sağladığını sözlerine ekledi.

OSMANGAZİ’DEN 35 MİLYON ARAÇ FAYDALANDI

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşımın süresini 8,5 saatten 3,5 saate indiren Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi’nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü’nün 2016’da hizmete alındığını anımsatan Turhan, “Osmangazi Köprüsü’nün açılışından bugüne kadar, tüm kesimler için, toplam 35 milyon otomobil eşdeğeri araç otoyoldan geçti” diye konuştu. 

 

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