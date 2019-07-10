İstanbul, 131.6 milyar $ marka değeriyle lider

Brand Finance ve Curiocity işbirliğiyle ilk kez Türkiye büyükşehirleri için yapılan 'TURKEY METROPOL 30' araştırması şehirlerin marka değerlerini ortaya koydu.

Urfa son sırada

İstanbul 131 milyar 614 milyon dolarlık marka değeri ile zirvede yer alırken bu şehri 35 milyar 458 milyon dolarla Ankara, 24 milyar 229 milyon dolarla İzmir izledi. Öte yandan 'Toplum', 'Yatırım Ortamı' ve 'Üretim Gücü' yönlerinden analiz edilen araştırma sonuçlarına göre de Türkiye metropollerinin marka gücü belirlendi. İstanbul, 100 üzerinden aldığı 88.6’lık puanla marka gücü en yüksek büyükşehir olurken, 41.4 puan alan Şanlıurfa ise listenin sonunda yer aldı. İzmir 88.1 puanla 2’nci, Ankara 82.9 puanla 3’üncü oldu.