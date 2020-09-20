İşini ‘online'a taşıyana eğitim ve mağaza bedava

Ürettiği tasarım, el emeği, yerel ve doğal ürünleri müşterileriyle buluşturmak isteyen veya açacağı sanal bir mağazayla aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınlara online pazaryerlerinden birbirinden cazip destekler sağlanıyor. Sanal ticaretle ilgili tüm konularda kadın girişimcilere yönelik ücretsiz eğitim programları düzenleyen platformlar, ayrıca ücretsiz mağaza kurma, düşük komisyon ve kargo ücreti gibi desteklerle kadın girişimcilerin kendi işinin patronu olmasına ön ayak oluyor. İş ortaklarının yüzde 25’i kadınlardan oluşan Trendyol, kadın girişimcilere sağladığı özel desteklerle 2017-2019 döneminde cirolarını ortalama yüzde 35, istihdamlarını ise yüzde 20 büyütmelerini sağladı.

AKADEMİ KURDULAR

Kurdukları eğitim platformu Trendyol Akademi’yle kadın girişimcilere satış artırma, ürünlerini öne çıkarma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, e-ticaret depo ve operasyon yönetimi gibi konularda yüzlerce seminer ve içerik sunduklarını anlatan Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar şunları kaydetti: “Pazarlama ve iletişim desteği de sunuyoruz. İhtiyaç duymaları halinde finansman gücümüzle de her zaman yanlarında duruyoruz. Yakında başlatacağımız programla daha fazla kadının hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağlayacağız. Bu programla kadın KOBİ’lerimizin işlerini büyütmeyi hedefliyoruz.”

72 İLDE 9 BİN KİŞİYE ULAŞTI



Aylık toplam 200 milyon ziyaretçi oranına sahip Hepsiburada.com da 2017 yılında başlattığı ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programıyla bugüne kadar 72 ilde toplam 9 bin kadına ulaştı. Söz konusu programla, şirket hissesi en az yüzde 51 kadınlara ait olan işletmeler; platformda ücretsiz mağaza açabiliyor, indirimli komisyon oranları, dijital pazarlama, kampanya, indirimli kargo, ödeme sistemlerinde yıllık ücret ve komisyon indirimi haklarından yararlanabiliyor. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, işini e-ticarette kurmak ya da işini e-ticarete taşıyarak büyütmek isteyen girişimci kadınların işlerini nasıl geliştirebilecekleriyle ilgili ücretsiz sınıf eğitimleri ve mentorluk destekleri sunduklarını söyledi. Mutlu Erturan’ın verdiği bilgiye göre, söz konusu programla iş ortakları arasındaki kadın girişimci oranı yüzde 6’dan yüzde 25’e yükselirken, platformdaki kadınlar işlerini bir önceki seneye göre tam 66 kat büyütmeyi başardılar.

E-İHRACAT YAPARAK YURTDIŞINA AÇIYOR



Türkiye'den 140 ülkeye muhafazakar ürün satışı yapan Modanisa, kadın girişimcilere e-ihracat yapmaları yönünde lojistik, gümrük ve danışmanlık desteği sunarak, girişimciliğin önünü açtı. Bunlardan biri olan bilgisayar öğretmeni Semra Coşkun, bugün ‘Al Sheikha Abaya’ markasıyla Ortadoğu, Amerika ve Kanada’ya hazır giyim ürünleri satıyor. Ağrılı, 9 çocuklu bir ailenin kızı olan Mülkesin Kara da tasarladığı eşarpları pek çok kişiye ulaştırıyor. Ablasıyla beraber iki dikiş makinası alıp evin bir odasını küçük bir atölyeye dönüştüren Melek Aydın ise, bugün kendisine ait bir atölyede 10 çalışanlarıyla tesettür giyimde marka haline geldi.