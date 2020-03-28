İşbir Yatak'tan sağlık personellerine yatak ve uyku ürünleri desteği

Yatak ve uyku ürünlerinde sektörün öncü markalarından olan İşbir Yatak, koronavirüsle mücadelede markaların da katıldığı milli dayanışmaya destek verdi. Yaşanmakta olan bu zorlu süreçte kritik görev üstlenmiş sağlık personellerinin daha rahat ve hijyenik uyku uyuyabilmesi için çok sayıda yatak ve uyku ürününü Sağlık Bakanlığının yetkili kuruşlarına teslim etti.



İşbir Yatak CEO Metin Gültepe: “Sağlıklı günlere uyanmak için hepimiz sorumluluk üstlenmeliyiz”

Yapılan bu destekle sektörün tüm oyuncularına örnek olmayı hedeflediğini belirten İşbir Yatak CEO Metin Gültepe: “Bu süreçte yapılan tüm destekler devletimizin omuzlarındaki yükü biraz olsun hafifletecektir. Bu konuda tüm markalar üstüne düşeni yapmalı ve sağlıklı günlere hep birlikte uyanmamız için sorumluluk üstlenmelidir.

Biz bu destekle, konuya olan hassasiyetimizi bir kez daha dile getirmek ve tüm markalar için örnek bir davranış sergilemek istedik. Sağlık Bakanlığına teslim ettiğimiz ürünlerimizle, sağlık çalışanlarımızın bir nebze de olsa rahat uyku uyuyabilmelerini istiyoruz.

Emekleri için her birine teşekkür ediyor, çalışmalarının sağlıkla devam ettirmesini diliyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Destekler Devam Edecek

Oluşabilecek yeni ihtiyaçlar konusunda Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle sürekli olarak iletişim halinde olan İşbir Yatak, ilk sevkiyatını 27.03.2020 tarihinde yaptığını belirtirken, üretimi tamamlanan diğer ürünlerin ise peyderpey sevk edilmeye devam edeceğini bildirdi.

İşbir Yatak Çalışanlarından Sağlık Personellerine Moral Veren Alkış Videosu

Sağlık alanında kullanılmak üzere ürettiği ürünlerin sevkiyatını sağlamakta olan İşbir Yatak, aynı zamanda tüm çalışanlarının yer aldığı bir video ile sağlık çalışanlarına alkışlı moral desteğinde bulundu.

Saygılarımızla,

İşbir Yatak