İş dünyası örgütleri kriz merkezi kuruyor

İş dünyası örgütleri, virüs nedeniyle toplantıları telekonferansa taşırken bir yandan da kriz merkezleri kurmaya başladılar. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, kısa-orta vadeli yol haritaları belirlemek için dün itibarıyla MÜSİAD Genel Merkezi bünyesinde COVID-19 Kriz Yönetim Merkezi’nin hayata geçirildiğini açıkladı.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) da tüm toplantı, eğitim, seminer, çalıştay ve organizasyonlarI erteleyerek eğitim faaliyetlerini de online web portalına taşımaya hazırlanıyor. Ankara Sanayi Odası (ASO) ise dün yaptığı acil toplantıda ekonomi yönetimine yönelik çeşitli tavsiyeleri belirledi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise İTO’ya üye 414 bin 465 şirkete, odanın internet sitesinde sunduğu e-belge hizmetlerini daha çok kullanma çağrısı yaptı.