İş Bankası bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası bayram kredisi başvuru ekranı
İş Bankası bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası bayram kredisi şartları ne? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Corona virüs salgını sebebi ile ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara kredi imkanı sunuluyor. İş Bankası'ndan İhtiyaçlarınıza tam destek 3 aya kadar geri ödemesiz anında bayram kredisi imkanı. İşte tüm merak edilenler..
Bayram dönemlerinde bankalar müşterilerinin finansman ihtiyaçları karşılamak adına bayram kredisi kampanyası düzenliyor. İş Bankası'ndan İhtiyaçlarınıza tam destek 3 aya kadar geri ödemesiz anında bayram kredisi imkanı veriliyor. İş Bankası bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası bayram kredisi şartları ne? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İş Bankası bayram kredisine dair tüm detaylar haberimizde..
İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ BAŞVURU EKRANI
Anında Bayram Kredisi ile size özel belirlenen faiz oranıyla*, 50.000 TL’ye kadar 60 aya varan vadeler ve 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi kullanma fırsatı İş Bankası’nda.
İşCep’ten Anında Bayram Kredisi başvurusu;
“Krediler” > “Anında Kredi Başvuru” veya
“Başvurular” > “Kredi” > “Anında Kredi” adımlarını takip ederek
İnternet Şubesi’nden Anında Bayram Kredisi başvurusu;
“Kredilerim” > “Anında Kredi” veya
“Başvuru-Ürünler” > “Anında Kredi” adımlarını takip ederek
hızlı ve kolayca yapabilirsiniz.