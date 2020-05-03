İş Bankası bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası bayram kredisi başvuru ekranı

Bayram dönemlerinde bankalar müşterilerinin finansman ihtiyaçları karşılamak adına bayram kredisi kampanyası düzenliyor. İş Bankası'ndan İhtiyaçlarınıza tam destek 3 aya kadar geri ödemesiz anında bayram kredisi imkanı veriliyor. İş Bankası bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası bayram kredisi şartları ne? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İş Bankası bayram kredisine dair tüm detaylar haberimizde..

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

Anında Bayram Kredisi ile size özel belirlenen faiz oranıyla*, 50.000 TL’ye kadar 60 aya varan vadeler ve 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi kullanma fırsatı İş Bankası’nda.

İşCep’ten Anında Bayram Kredisi başvurusu;

“Krediler” > “Anında Kredi Başvuru” veya

“Başvurular” > “Kredi” > “Anında Kredi” adımlarını takip ederek

İnternet Şubesi’nden Anında Bayram Kredisi başvurusu;

“Kredilerim” > “Anında Kredi” veya

“Başvuru-Ürünler” > “Anında Kredi” adımlarını takip ederek

hızlı ve kolayca yapabilirsiniz.