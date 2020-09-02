İmalat sanayiinde seyir yataylaştı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketine göre, temmuzda 56.9 olarak ölçülen manşet PMI ağustosta 54.3 düzeyine çekilerek yataylaştı. Ancak endeksin eşik değer 50’nin üzerinde olması, faaliyet koşullarında aylık bazda güçlü iyileşmeye işaret ederken 10 sektörün 8’inde artış yaşandı.