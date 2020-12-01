İki yerli ürünle 70 milyon dolarlık ithalatı bitirecek

Eti Alüminyum geliştirdiği yeni iki ürünle küresel rekabette önemli bir adım attı. Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen ‘Özel Alüminyum Trihidroksit (ATH)’ ve ‘Özel Alümina’ sayesinde 2021’de en az 70 milyon dolarlık ithalat önlenecek. ATH, dünyada 1.5 milyar dolarlık bir pazar hacmine sahip. Türkiye’de ise yaklaşık 14 bin 500 ton özel ATH ithal ediliyor ve 13.7 milyon dolarlık bir cari açığa sebep oluyordu.

580 MİLYON DOLAR YATIRIM



Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, şirketin Türkiye’nin stratejik kurumları arasına yerleştiğini bildirdi. Arkan, 2005’te özelleştirilen şirkete yaptıkları yatırımlara değinirken, “Özelleştirmeden sonra 580 milyon dolarlık yatırım yaptık” dedi. Arkan, stratejik öneme sahip iki ürün geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Bu ürünlerle 2021 yılında en az 70 milyon dolarlık ithalatın önüne geçeceğiz. Mutfak malzemelerinde, inşaat işlerinde, zırhlı araçlarda, çiplerde, fren balatalarında, kısaca neredeyse bütün sektörlerde kullanılan ancak daha önce yurtdışından temin etmek zorunda kalınan ürünleri artık üretebiliyoruz.”